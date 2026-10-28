Carney et PSPP s’affrontent

La querelle opposant le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon au premier ministre du Canada, Mark Carney, en marge du Sommet Canada-Union européenne, suscite toujours des remous.
Alors que le représentant canadien refuse de céder une tribune officielle au dirigeant souverainiste tout en l’invitant à sa table, M. St-Pierre Plamondon dénonce un affront aux intérêts économiques du Québec.
Est-ce que cette dispute protocolaire relève de l’entêtement puéril?
Les deux camps devraient-ils plutôt se concentrer à relever le défi de diversifier l'économie et de multiplier les partenariats européens?
Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez répondre à ces questions, mercredi midi.
«Arrêtons de parler de cette maudite chicane là, c'est à dire qu'il n'y a pas juste la chicane qui est importante dans cette affaire là. Comment on va faire pour ouvrir le Canada sur l'Europe? C'est le défi du siècle.»