Rencontre entre Éric Duhaime et PSPP

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a rencontré mercredi le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon pour discuter des points sur lesquels les deux partis pourront collaborer au cours de la prochaine session parlementaire.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, faire le point sur cette rencontre qu'il qualifie de très cordiale au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.