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Rencontre entre Éric Duhaime et PSPP

Réduction de la taille de l'État: «J'ai senti quand même une ouverture»

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Entendu dans

La commission

le 28 octobre 2026 14:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Réduction de la taille de l'État: «J'ai senti quand même une ouverture»
Éric Duhaime lors de son assermentation comme député de Bellechasse, le 22 octobre dernier. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a rencontré mercredi le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon pour discuter des points sur lesquels les deux partis pourront collaborer au cours de la prochaine session parlementaire. 

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, faire le point sur cette rencontre qu'il qualifie de très cordiale au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Il y avait quand même des sujets sur lesquels il y avait des convergences. Le PQ veut y aller avec des petites pilules, nous autres, on veut y aller avec des pilules extra-fortes. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait une ouverture pour réduire la taille de l'État, les subventions et le gaspillage de fonds publics. Il faut laisser un peu plus d'argent dans les poches du monde.»

Éric Duhaime

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