Taux de participation record

Les électeurs israéliens se rendent aux urnes pour un scrutin particulièrement serré qui oppose le premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, à son principal rival, Gadi Eisenkot.

Malgré une participation historiquement élevée et les vives critiques internationales entourant la guerre à Gaza, aucun parti ne devrait remporter la majorité absolue de 61 sièges nécessaire pour gouverner.

Écoutez le journaliste indépendant à Jérusalem, Jared Hillel, à ce sujet, mardi lors de l’émission La commission.