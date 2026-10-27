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Taux de participation record

Élections en Israël: «Tout le monde se rend compte à quel point c'est important»

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Entendu dans

La commission

le 27 octobre 2026 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Élections en Israël: «Tout le monde se rend compte à quel point c'est important»
Le vote en Israël oppose Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis 19 ans, à Gadi Eisenkot considéré comme le candidat du changement. / The Associated Press

Les électeurs israéliens se rendent aux urnes pour un scrutin particulièrement serré qui oppose le premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, à son principal rival, Gadi Eisenkot. 

Malgré une participation historiquement élevée et les vives critiques internationales entourant la guerre à Gaza, aucun parti ne devrait remporter la majorité absolue de 61 sièges nécessaire pour gouverner.

Écoutez le journaliste indépendant à Jérusalem, Jared Hillel, à ce sujet, mardi lors de l’émission La commission.

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