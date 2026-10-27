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Abolir ou réviser la Loi sur les Indiens?

«La solution, c'est d'y aller une réforme à la fois» -Martin Papillon

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Entendu dans

La commission

le 27 octobre 2026 14:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«La solution, c'est d'y aller une réforme à la fois» -Martin Papillon
La commission / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney s'est dit ouvert à entamer un processus de codéveloppement avec les Premiers Peuples afin de revoir la Loi sur les Indiens, répondant ainsi à une demande formulée par le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.

Même si ce texte législatif vieux de 150 ans est souvent qualifié de discriminatoire, les représentants autochtones et les experts rappellent qu'il protège aussi des droits fondamentaux, des terres de réserve et des obligations fiduciaires fédérales qui ne peuvent pas disparaître sans cadre de remplacement. 

Écoutez Martin Papillon, professeur titulaire au département de science politique de l'Université de Montréal, faire le point, mardi après-midi, à La commission.

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