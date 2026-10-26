Musique ou conversations téléphoniques

Devrait-on donner des amendes à ceux qui écoutent de la musique ou ont des conversations sur haut-parleur dans l’espace public?

Ce comportement en dérange plus d'un, et c’est pourquoi la Ville de Londres a décidé de remettre des constats d’infraction dans les transports en commun.

Certains règlements du genre existent déjà dans des villes au Québec, mais les comportements semblent rarement être punis.

Écoutez Juliette Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, lundi.