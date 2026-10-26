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Musique ou conversations téléphoniques

Des amendes pour l’utilisation du haut-parleur dans l’espace public?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 26 octobre 2026 11:26

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Des amendes pour l’utilisation du haut-parleur dans l’espace public?
Certains utilisateurs du transport en commun ne se gêne pas de mettre leur musique sur haut-parleur. / Adobe Stock

Devrait-on donner des amendes à ceux qui écoutent de la musique ou ont des conversations sur haut-parleur dans l’espace public? 

Ce comportement en dérange plus d'un, et c’est pourquoi la Ville de Londres a décidé de remettre des constats d’infraction dans les transports en commun. 

Certains règlements du genre existent déjà dans des villes au Québec, mais les comportements semblent rarement être punis. 

Écoutez Juliette Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, lundi. 

«Les gens ne font plus la différence, tellement le réflexe est là d’avoir ce bidule dans la main, au poignet. C’est comme une extension d’eux et ils ne comprennent pas que c’est aussi une expérience sensorielle en collectivité. Tout le monde autour entend et, des fois, on voit aussi des choses qu’on ne veut pas voir. [...] C'est un irritant majeur et un manque de courtoisie, de civilité.»

Juliette Blais Comeau

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