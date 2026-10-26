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Certains choisissent de ralentir le rythme

Travailler moins vite avec l’IA: la nouvelle réalité au boulot

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 26 octobre 2026 11:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Travailler moins vite avec l’IA: la nouvelle réalité au boulot
L’IA permet d’accomplir des tâches plus rapidement, remettant en question la facturation à l’heure et la motivation des employés performants, souvent découragés par l’absence de reconnaissance ou de partage des bénéfices. / Adobe Stock

Avez-vous déjà fait exprès d'étirer une tâche au travail?

Avec l'arrivée fulgurante de l'intelligence artificielle, accomplir en quelques minutes ce qui prenait autrefois des heures devient monnaie courante!

Pourtant, plutôt que de célébrer cette efficacité, plusieurs employés choisissent de lever le pied pour éviter de se voir surcharger de travail sans reconnaissance.

Dominic Gagnon décortique ce phénomène fascinant et nous invite à repenser notre vision de la productivité, le modèle de rémunération à l'heure et la semaine de travail. 

Écoutez l'entrepreneur et auteur en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay lundi. 

«Ça m'a amené comme entrepreneur à réfléchir, à dire: ça donne quoi à nos employés d'être de plus en plus productifs si, au final, ils ne gagnent pas plus? Ils travaillent plus et ils en ont plus dans leur assiette.» 

Dominic Gagnon

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