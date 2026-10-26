Certains choisissent de ralentir le rythme

Avez-vous déjà fait exprès d'étirer une tâche au travail?

Avec l'arrivée fulgurante de l'intelligence artificielle, accomplir en quelques minutes ce qui prenait autrefois des heures devient monnaie courante!

Pourtant, plutôt que de célébrer cette efficacité, plusieurs employés choisissent de lever le pied pour éviter de se voir surcharger de travail sans reconnaissance.

Dominic Gagnon décortique ce phénomène fascinant et nous invite à repenser notre vision de la productivité, le modèle de rémunération à l'heure et la semaine de travail.

Écoutez l'entrepreneur et auteur en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay lundi.