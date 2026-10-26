Retour vers l'équilibre du marché québécois

Le marché immobilier québécois connaît un vent de changement avec une forte hausse des inscriptions.

La courtière Mélanie Bergeron fait le point: entre hausses de taux d'intérêt et fin de la surenchère effrénée, assiste-t-on enfin au retour d'un équilibre sain pour les acheteurs?

Écoutez la expliquer le tout, lundi matin à L'instinct Marie-Eve.

Mais attention, les maisons clés en main s'envolent encore à toute allure, contrairement aux chalets ou aux propriétés à rénover.