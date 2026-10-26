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Retour vers l'équilibre du marché québécois

Hausse des inscriptions immobilières: une réelle occasion pour les acheteurs?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 26 octobre 2026 10:28

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Hausse des inscriptions immobilières: une réelle occasion pour les acheteurs?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Le marché immobilier québécois connaît un vent de changement avec une forte hausse des inscriptions.

La courtière Mélanie Bergeron fait le point: entre hausses de taux d'intérêt et fin de la surenchère effrénée, assiste-t-on enfin au retour d'un équilibre sain pour les acheteurs? 

Écoutez la expliquer le tout, lundi matin à L'instinct Marie-Eve

Mais attention, les maisons clés en main s'envolent encore à toute allure, contrairement aux chalets ou aux propriétés à rénover. 

«Quand vous affichez votre maison, affichez-la le prix que vous souhaitez avoir pour ne pas être déçu [...], on est en transition, je dirais.» 

Mélanie Bergeron

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