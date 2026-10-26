Retour vers l'équilibre du marché québécois

Le marché immobilier québécois connaît un vent de changement avec une forte hausse des inscriptions.
La courtière Mélanie Bergeron fait le point: entre hausses de taux d'intérêt et fin de la surenchère effrénée, assiste-t-on enfin au retour d'un équilibre sain pour les acheteurs?
Écoutez la expliquer le tout, lundi matin à L'instinct Marie-Eve.
Mais attention, les maisons clés en main s'envolent encore à toute allure, contrairement aux chalets ou aux propriétés à rénover.
«Quand vous affichez votre maison, affichez-la le prix que vous souhaitez avoir pour ne pas être déçu [...], on est en transition, je dirais.»