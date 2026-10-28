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Une bonne vieille chicane Ottawa-Québec

Sommet Canada-UE: «L'erreur fondamentale, c'est Mark Carney qui l'a faite»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Sommet Canada-UE: «L'erreur fondamentale, c'est Mark Carney qui l'a faite»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Le ton a monté d'un cran entre Québec et Ottawa, alors que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a dénoncé vivement l'exclusion du Québec des tribunes officielles par Mark Carney lors du sommet Canada-Union européenne prévu à Montréal.

Qui a raison, qui a tort?

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin à Lagacé le matin mercredi.

Autres sujets abordés

  • Le dépôt imminent d'un projet de loi pour abolir le changement d'heure au Québec;
  • La volonté du gouvernement péquiste d'offrir des forfaits de départ pour réduire les effectifs de la fonction publique;
  • Les réactions amusées et critiques sur les réseaux sociaux entourant l'entrée en fonction d'Alain Therrien au Conseil du trésor;
  • La campagne de financement caritative de Bruno Marchand liée aux tuques injurieuses à Québec.

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