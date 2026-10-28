Une bonne vieille chicane Ottawa-Québec

Le ton a monté d'un cran entre Québec et Ottawa, alors que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a dénoncé vivement l'exclusion du Québec des tribunes officielles par Mark Carney lors du sommet Canada-Union européenne prévu à Montréal.
Qui a raison, qui a tort?
Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin à Lagacé le matin mercredi.
Autres sujets abordés
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