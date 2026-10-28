Le Québec écope plus que le reste du pays

La Banque du Canada s’apprête à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt: devrait-on s'attendre à une hausse d'un quart de point?

Pierre-Benoit Gauthier explique que cette décision viserait principalement à protéger la valeur du dollar canadien face aux hausses américaines, malgré l'absence de surchauffe économique au pays.

Les pressions inflationnistes actuelles découlent quasi exclusivement des prix de l'énergie et des tensions géopolitiques.

C'est une situation qui pénalise particulièrement le Québec, par rapport aux provinces productrices de pétrole...

Écoutez l'analyse de Pierre-Benoit Gauthier, lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.