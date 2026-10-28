Reporter l'Halloween au vendredi: un débat qui enflamme le Québec

Plusieurs municipalités québécoises ont choisi de devancer la cueillette de bonbons de l'Halloween au vendredi au lieu de la tenir le 31 octobre, invoquant la météo ou le désir d'accommoder l'horaire des familles.

Cette initiative suscite l'exaspération de plusieurs citoyens ainsi qu'un immense engouement sur les réseaux sociaux, notamment après une publication virale de la Ville de Laval rappelant simplement que «L'Halloween, c'est le 31».

Autour de la table, l'équipe dénonce l'absurdité de ces débats municipaux et rappelle que la date de cette fête traditionnelle ne devrait jamais être modifiée.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.