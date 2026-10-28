Le jeune gardien Jacob Fowler a été la grande vedette du Canadien de Montréal en réalisant 46 arrêts pour blanchir les Blues au compte de 2 à 0 à St. Louis.

Le cerbère de 21 ans a tenu le fort de façon magistrale, particulièrement en fin de troisième période alors que les Blues avaient retiré leur gardien avec sept minutes à faire.

En attaque, Zachary Bolduc et Florian Xhekaj, avec son premier but en carrière dans la LNH, ont assuré la réplique montréalaise dans cette troisième victoire consécutive sans Nick Suzuki.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés