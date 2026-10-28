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LNH

«Jacob Fowler a été la grande vedette des Canadiens»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Jacob Fowler a été la grande vedette des Canadiens»
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le jeune gardien Jacob Fowler a été la grande vedette du Canadien de Montréal en réalisant 46 arrêts pour blanchir les Blues au compte de 2 à 0 à St. Louis.

Le cerbère de 21 ans a tenu le fort de façon magistrale, particulièrement en fin de troisième période alors que les Blues avaient retiré leur gardien avec sept minutes à faire.

En attaque, Zachary Bolduc et Florian Xhekaj, avec son premier but en carrière dans la LNH, ont assuré la réplique montréalaise dans cette troisième victoire consécutive sans Nick Suzuki.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Matthew Schaefer des Islanders passe l'intégralité des 5 minutes de prolongation sur la patinoire face aux Predators, une première dans l'histoire de la LNH;
  • Les débuts victorieux de Connor Hellebuyck avec les Devils du New Jersey face aux Stars;
  • Le premier but dans la LNH du Québécois Raphaël Lavoie avec les Golden Knights de Vegas;
  • Série mondiale de baseball: les Rays de Tampa Bay évitent le balayage contre les Brewers de Milwaukee au terme d'une 12e manche dramatique.

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