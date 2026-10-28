L'application Snapchat doit faire face à un jury pour la toute première fois aux États-Unis dans le cadre d'un procès-test qui s'ouvre à Los Angeles.

L'entreprise est accusée d'avoir sciemment conçu sa plateforme de façon à rendre les adolescents dépendants, une situation liée à des cas documentés d'anxiété, de stress et de dépression.

En l'absence de réglementation stricte de l'État américain envers les géants du Web, de plus en plus de plaignants se tournent vers les tribunaux civils afin de créer une jurisprudence face aux dérives des réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point mercredi à Lagacé le matin.

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