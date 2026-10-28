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Réseaux sociaux

Snapchat poursuivie: la plateforme accusée de rendre les jeunes dépendants

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Snapchat poursuivie: la plateforme accusée de rendre les jeunes dépendants
Les humeurs de Fred / Cogeco Média

L'application Snapchat doit faire face à un jury pour la toute première fois aux États-Unis dans le cadre d'un procès-test qui s'ouvre à Los Angeles.

L'entreprise est accusée d'avoir sciemment conçu sa plateforme de façon à rendre les adolescents dépendants, une situation liée à des cas documentés d'anxiété, de stress et de dépression.

En l'absence de réglementation stricte de l'État américain envers les géants du Web, de plus en plus de plaignants se tournent vers les tribunaux civils afin de créer une jurisprudence face aux dérives des réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point mercredi à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

  • Une stratégie visant à boycotter et étouffer la visibilité des comptes d'extrême droite en refusant toute interaction avec leurs publications sur les algorithmes.

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