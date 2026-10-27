Nouveau livre d’Alain Saulnier

Qu’est-ce qu’un État souverain au XXIe siècle? C’est une des questions sur laquelle se penche l’ex-journaliste Alain Saulnier dans son troisième livre: Pas de souveraineté sans souveraineté numérique.
La présence des géants du web et de la technologie, jusqu'à l’assermentation de Donald Trump, c'était la confirmation, pour lui, que ceux-ci étaient devenus les complices du président américain.
Pourquoi? Parce qu’ils rêvent de dominer complètement le domaine numérique.
Écoutez Alain Saulnier, auteur du livre «Pas de souveraineté sans souveraineté numérique» au micro de Patrick Lagacé, mardi.
Mais qu’est-ce qu’ils ont à gagner à s’associer à Donald Trump?
«Ils sont tous libertariens, c’est-à-dire que moins il y a d’États, mieux c’est. Pour certains, pas d’État, c’est encore mieux. D’une certaine manière, ce qu’ils souhaitent, c’est la fin de toutes les formes de réglementation, d’encadrement qu’on a voulu leur imposer, que ce soit au Canada ou en Europe.»