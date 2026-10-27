Le décès nébuleux d'Alianka Royer est survenu il y a deux ans.

Retrouvée sans vie par ses proches, la jeune femme avait passé 48 heures aux côtés d'une ancienne fréquentation au passé violent, Alex Bouchard, qui s'est suicidé peu après sans avoir été interrogé par les policiers.

Malgré des motifs évidents d'outrage à un cadavre, l'enquête de la Sûreté du Québec a conclu à l'absence d'acte criminel direct.

Laissant la famille sans réponses face au silence institutionnel, ce dossier troublant soulève de sérieuses questions...

Marie-Eve Tremblay diffuse mardi une entrevue exclusive dans son émission avec la mère ainsi que la meilleure amie d’Alianka.

Écoutez l'animatrice de L'instinct Marie-Eve expliquer le tout, mardi au micro de Patrick Lagacé.