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Décès nébuleux d'Alianka Royer

«Il y a des motifs raisonnables de croire à un outrage à un cadavre»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2026 08:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Il y a des motifs raisonnables de croire à un outrage à un cadavre»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Le décès nébuleux d'Alianka Royer est survenu il y a deux ans.

Retrouvée sans vie par ses proches, la jeune femme avait passé 48 heures aux côtés d'une ancienne fréquentation au passé violent, Alex Bouchard, qui s'est suicidé peu après sans avoir été interrogé par les policiers.

Malgré des motifs évidents d'outrage à un cadavre, l'enquête de la Sûreté du Québec a conclu à l'absence d'acte criminel direct.

Laissant la famille sans réponses face au silence institutionnel, ce dossier troublant soulève de sérieuses questions...

Marie-Eve Tremblay diffuse mardi une entrevue exclusive dans son émission avec la mère ainsi que la meilleure amie d’Alianka.

Écoutez l'animatrice de L'instinct Marie-Eve expliquer le tout, mardi au micro de Patrick Lagacé. 

«On a appris rapidement après l'avoir retrouvée que quelqu'un, son ex-fréquentation, avait passé 48 heures avec le corps sans ne jamais appeler les services d'urgence.» 

Marie-Eve Tremblay

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