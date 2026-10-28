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Bisbille entre PSPP et Carney

«C'est un gouvernement qui veut montrer que le Canada ne fonctionne pas»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 06:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«C'est un gouvernement qui veut montrer que le Canada ne fonctionne pas»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Ottawa et Québec sont à couteaux tirés avant le début du Sommet Canada-Union européenne qui se déroule jeudi et vendredi à Montréal.

Le nouveau premier ministre québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a réclamé une tribune pour prononcer une allocution lors de l'événement et ne veut pas simplement «servir des crevettes cocktail».

Le gouvernement fédéral de Mark Carney lui a refusé. 

Les souverainistes cherchent-ils délibérément à provoquer des frictions diplomatiques avec Ottawa, ou s'agit-il d'une attitude mesquine du premier ministre canadien envers le Québec? 

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans son tour d'horizon mercredi.

Autres sujets abordés

  • Les coûts des opérations militaires américaines liées à l'Iran et les préparatifs de frappes au Moyen-Orient;
  • Le dépouillement électoral serré en Israël impliquant la coalition de Benyamin Netanyahou;
  • Des omnipraticiens de Victoriaville qui quittent l'hôpital en raison de la lourdeur du dossier de santé numérique;
    Le débat et les projets visant l'abolition du changement d'heure au Québec;
  • Un audit concluant à la sécurité des pistes cyclables montréalaises;
  • Le fossé hommes-femmes par rapport aux sentiments de sécurité, la nuit dans les rues de Montréal.

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