Bisbille entre PSPP et Carney

Ottawa et Québec sont à couteaux tirés avant le début du Sommet Canada-Union européenne qui se déroule jeudi et vendredi à Montréal.

Le nouveau premier ministre québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a réclamé une tribune pour prononcer une allocution lors de l'événement et ne veut pas simplement «servir des crevettes cocktail».

Le gouvernement fédéral de Mark Carney lui a refusé.

Les souverainistes cherchent-ils délibérément à provoquer des frictions diplomatiques avec Ottawa, ou s'agit-il d'une attitude mesquine du premier ministre canadien envers le Québec?

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans son tour d'horizon mercredi.

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