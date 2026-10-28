Bisbille entre PSPP et Carney

Ottawa et Québec sont à couteaux tirés avant le début du Sommet Canada-Union européenne qui se déroule jeudi et vendredi à Montréal.
Le nouveau premier ministre québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a réclamé une tribune pour prononcer une allocution lors de l'événement et ne veut pas simplement «servir des crevettes cocktail».
Le gouvernement fédéral de Mark Carney lui a refusé.
Les souverainistes cherchent-ils délibérément à provoquer des frictions diplomatiques avec Ottawa, ou s'agit-il d'une attitude mesquine du premier ministre canadien envers le Québec?
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans son tour d'horizon mercredi.
Autres sujets abordés
- Les coûts des opérations militaires américaines liées à l'Iran et les préparatifs de frappes au Moyen-Orient;
- Le dépouillement électoral serré en Israël impliquant la coalition de Benyamin Netanyahou;
- Des omnipraticiens de Victoriaville qui quittent l'hôpital en raison de la lourdeur du dossier de santé numérique;
Le débat et les projets visant l'abolition du changement d'heure au Québec;
- Un audit concluant à la sécurité des pistes cyclables montréalaises;
- Le fossé hommes-femmes par rapport aux sentiments de sécurité, la nuit dans les rues de Montréal.