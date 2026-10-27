Publications insolites et couronnement

Alors que les élections de mi-mandat approchent, l'administration américaine mise à fond sur l'intelligence artificielle pour diffuser des parodies politiques et relance sa plateforme de jeux rétro Arcade.gov.

Or, une vidéo générée par IA montrant des figures démocrates danser sur du funk semble séduire le public plutôt que de lui nuire.

Écoutez Frédéric Labelle passer en revue les récentes publications insolites de la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux, mardi à Lagacé le matin.

Il aborde ensuite le couronnement de l'acteur Noah Wyle, nommé Homme le plus sexy de l'année, par le magazine People.