Rupture avec les partisans

La situation est sombre pour le CF Montréal.

Alors que les gradins du stade Saputo se vident et que deux groupes de partisans jettent l’éponge, l’avenir de la concession montréalaise semble plus incertain que jamais.

Selon Jeremy Filosa, les ponts sont rompus entre Joey Saputo et les amateurs après des années d’erreurs de gestion.

Entre la possibilité d'une vente à un repreneur crédible et la menace réelle d'un déménagement vers les États-Unis orchestré par la MLS, le club montréalais a atteint un point de non-retour.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste de Cogeco Media, en discuter mardi matin au micro de Patrick Lagacé.