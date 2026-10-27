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Rupture avec les partisans

Crise au CF Montréal: Joey Saputo doit-il vendre l'équipe?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2026 09:26

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Crise au CF Montréal: Joey Saputo doit-il vendre l'équipe?
Jeremy Filosa / Cogeco Média

La situation est sombre pour le CF Montréal. 

Alors que les gradins du stade Saputo se vident et que deux groupes de partisans jettent l’éponge, l’avenir de la concession montréalaise semble plus incertain que jamais.

Selon Jeremy Filosa, les ponts sont rompus entre Joey Saputo et les amateurs après des années d’erreurs de gestion.

Entre la possibilité d'une vente à un repreneur crédible et la menace réelle d'un déménagement vers les États-Unis orchestré par la MLS, le club montréalais a atteint un point de non-retour.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste de Cogeco Media, en discuter mardi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«C'est pas vrai qu'on va vous donner encore trois ou quatre ans. On prend cette équipe-là puis on la déménage ailleurs. Donc, on est vraiment dans une période extrêmement cruciale par rapport à l'avenir du club.» 

Jeremy Filosa

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