Générosité des auditeurs du 98.5

Lundi le 26 octobre marquait l’édition 2026 de l’Opération Sous Zéro, une initiative coordonnée par le Centre communautaire Hochelaga.

Chaque année, le 98.5, qui soutient l'Opération depuis 2005, fait appel à la générosité de ses auditeurs et lecteurs afin que l’organisme puisse offrir des vêtements d'hiver - manteaux, tuques, gants - aux jeunes du Québec.

En deux décennies, l'Opération Sous Zéro a permis d’habiller chaudement des dizaines de milliers d'enfants à travers la province.

Écoutez Carole Brière, directrice générale du Centre communautaire Hochelaga, parler des résultats de cette initiative à Lagacé le matin.