Société individualiste

Le fléau grandissant de la solitude est un enjeu social et médical qui frappe d'abord les 18 à 24 ans.
Réagissant à des initiatives urbaines inspirées de l'Europe visant à briser l'isolement dans les parcs, Luc Ferrandez, l'ancien maire d'arrondissement, remet en doute l'efficacité réelle de ces mesures.
Selon lui, ces aménagements ne rejoignent que les citoyens déjà disposés à socialiser, laissant de côté les personnes les plus vulnérables.
Dans un monde moderne où les technologies et la livraison à domicile éliminent les contacts humains spontanés, il rappelle que le tissu social traditionnel s'effrite dangereusement...
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi à Lagacé le matin.
«Est-ce que le petit gars qui se faisait pas d'amis au secondaire, puis qui reste trop dans sa chambre au cégep, il va prendre sa raquette de ping-pong, il va se mettre un sourire dans la face [...]? Non, le pauvre diable, il reste dans sa chambre.»