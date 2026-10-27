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Société individualiste

Activités municipales contre la solitude: «Le badminton ne nous sauvera pas»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Activités municipales contre la solitude: «Le badminton ne nous sauvera pas»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le fléau grandissant de la solitude est un enjeu social et médical qui frappe d'abord les 18 à 24 ans.

Réagissant à des initiatives urbaines inspirées de l'Europe visant à briser l'isolement dans les parcs, Luc Ferrandez, l'ancien maire d'arrondissement, remet en doute l'efficacité réelle de ces mesures. 

Selon lui, ces aménagements ne rejoignent que les citoyens déjà disposés à socialiser, laissant de côté les personnes les plus vulnérables.

Dans un monde moderne où les technologies et la livraison à domicile éliminent les contacts humains spontanés, il rappelle que le tissu social traditionnel s'effrite dangereusement...

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi à Lagacé le matin

«Est-ce que le petit gars qui se faisait pas d'amis au secondaire, puis qui reste trop dans sa chambre au cégep, il va prendre sa raquette de ping-pong, il va se mettre un sourire dans la face [...]? Non, le pauvre diable, il reste dans sa chambre.»

Luc Ferrandez

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