Société individualiste

Le fléau grandissant de la solitude est un enjeu social et médical qui frappe d'abord les 18 à 24 ans.

Réagissant à des initiatives urbaines inspirées de l'Europe visant à briser l'isolement dans les parcs, Luc Ferrandez, l'ancien maire d'arrondissement, remet en doute l'efficacité réelle de ces mesures.

Selon lui, ces aménagements ne rejoignent que les citoyens déjà disposés à socialiser, laissant de côté les personnes les plus vulnérables.

Dans un monde moderne où les technologies et la livraison à domicile éliminent les contacts humains spontanés, il rappelle que le tissu social traditionnel s'effrite dangereusement...

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi à Lagacé le matin.