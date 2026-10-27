Sommet Canada-Europe

La décision d'Ottawa de refuser le droit de parole à Paul St-Pierre Plamondon lors du Sommet Canada-Union européenne à Montréal cause des vagues.

Alors que le premier ministre canadien Mark Carney a confirmé le boycott par le chef péquiste d'un dîner officiel, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent les vives réactions des auditeurs.

Écoutez les humeurs de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi après-midi.