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Sommet Canada-Europe

Discorde Carney-PSPP: «Il y en a à travers le monde, ce genre de chicanes»

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Entendu dans

La commission

le 27 octobre 2026 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Discorde Carney-PSPP: «Il y en a à travers le monde, ce genre de chicanes»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La décision d'Ottawa de refuser le droit de parole à Paul St-Pierre Plamondon lors du Sommet Canada-Union européenne à Montréal cause des vagues.

Alors que le premier ministre canadien Mark Carney a confirmé le boycott par le chef péquiste d'un dîner officiel, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent les vives réactions des auditeurs. 

Écoutez les humeurs de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi après-midi. 

«J'aurais proposé, moi, un petit discours, question de souhaiter la bienvenue à nos invités. Puis là, il aurait laissé le soin à Paul St-Pierre Plamondon de refuser l'invitation pour faire porter l'odieux ou le blâme sur le gouvernement du Québec, et non sur le gouvernement d'Ottawa.»

Nathalie Normandeau

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