Un casse-tête juridique?

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon souhaite écarter la monarchie de l’Assemblée nationale dès le 24 novembre en refusant la présence de la lieutenante-gouverneure, Manon Jeannotte, pour le discours d’ouverture.

Selon le constitutionnaliste Patrick Taillon, ce projet représente un véritable casse-tête à court terme.

Si son pouvoir de parole peut être abrogé à long terme, le règlement actuel de l'Assemblée nationale impose toujours cette intervention.

Écoutez Patrick Taillon, professeur de droit et spécialiste de la constitution à l’Université Laval, mardi à La commission.