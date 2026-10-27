Crise de l'itinérance

Alors que l'hiver approche, plusieurs personnes en situation d'itinérance délaissent les tentes pour ériger de véritables cabanes isolées et chauffées, formant un début de bidonville dans le boisé Steinberg à Hochelaga-Maisonneuve.

Parmi eux, Jonathan Valois, un ferrailleur particulièrement ingénieux, a bâti un abri de 200 pieds carrés et affirme collaborer avec les pompiers pour sécuriser son installation.

Bien que plus viable qu'un campement de fortune, ce squat sur un terrain public soulève des questions de sécurité et d'occupation...

Écoutez Carl Marchand brosser le portrait de la situation, lors de sa chronique sur le terrain, mardi à Lagacé le matin.