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Crise de l'itinérance

Du campement au bidonville: des cabanes chauffées dans Hochelaga-Maisonneuve

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Du campement au bidonville: des cabanes chauffées dans Hochelaga-Maisonneuve
des campements de sans-abris dans le boisé Steinberg, Hochelaga-Maisonneuve, où Jonathan Valois, ferrailleur, construit une cabane pour l’hiver après avoir vécu dans une tente. / Cogeco Média

Alors que l'hiver approche, plusieurs personnes en situation d'itinérance délaissent les tentes pour ériger de véritables cabanes isolées et chauffées, formant un début de bidonville dans le boisé Steinberg à Hochelaga-Maisonneuve.

Parmi eux, Jonathan Valois, un ferrailleur particulièrement ingénieux, a bâti un abri de 200 pieds carrés et affirme collaborer avec les pompiers pour sécuriser son installation.

Bien que plus viable qu'un campement de fortune, ce squat sur un terrain public soulève des questions de sécurité et d'occupation...

Écoutez Carl Marchand brosser le portrait de la situation, lors de sa chronique sur le terrain, mardi à Lagacé le matin

«Je sauve tellement d’argent sur les achats que je faisais avant que j’ai plus d’argent dans les poches aussi. [...] Payer 1 500 $, 1 300 $ juste pour avoir la base, j'ai pas de nourriture, j'ai pas encore le chauffage et l'éclairage.» 

Jonathan Valois

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