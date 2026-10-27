Musique générée par l'IA

L'univers de la musique numérique voit émerger un courant singulier: le slopcore, qui désigne des créations de mauvaise qualité générées par l'intelligence artificielle.

Si certains projets artistiques assument pleinement leur nature synthétique et misent sur la transparence, d'autres créateurs entretiennent délibérément la confusion en créant de toutes pièces des chanteurs virtuels suivis par des centaines de milliers d'abonnés.

Écoutez la chroniqueuse web Nellie Brière, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.