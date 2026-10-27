Relations Québec-Autochtones

Le premier ministre Mark Carney a causé des remous en lançant la possibilité d'abolir la Loi sur les Indiens.
Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Verreault-Paul, commente le dossier au micro de Patrick Lagacé, insistant sur l’importance de ne pas créer de vide juridique sans plan de remplacement rigoureux.
Écoutez Francis Verreault-Paul, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, mardi à Lagacé le matin.
Il aborde également l'absence du gouvernement du Québec au Conseil de la fédération, rappelant que plusieurs dossiers majeurs nécessitent impérativement la présence conjointe d'Ottawa et de Québec à la table de discussion.
«C'est extrêmement difficile d'avoir accès au premier ministre. Si c'est une priorité pour le gouvernement du Québec d'avoir des relations et de bâtir des partenariats avec les Premières Nations, on se doit de se donner les occasions pour en discuter à la même table.»