Relations Québec-Autochtones

Le premier ministre Mark Carney a causé des remous en lançant la possibilité d'abolir la Loi sur les Indiens.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Verreault-Paul, commente le dossier au micro de Patrick Lagacé, insistant sur l’importance de ne pas créer de vide juridique sans plan de remplacement rigoureux.

Écoutez Francis Verreault-Paul, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, mardi à Lagacé le matin.

Il aborde également l'absence du gouvernement du Québec au Conseil de la fédération, rappelant que plusieurs dossiers majeurs nécessitent impérativement la présence conjointe d'Ottawa et de Québec à la table de discussion.