L'absence de Nick Suzuki en raison d'une blessure à la main pourrait s'avérer une occasion en or pour le jeune Oliver Kapanen.

L'absence du capitaine Nick Suzuki dans l'alignement forcera certains joueurs à hausser leur jeu d'un cran pour pallier cette lourde perte à l'aube d'un important voyage sur la route.

Celui qui a le plus à gagner pourrait être Oliver Kapanen, qui sera d'ailleurs au poste de premier centre face aux Blackhawks vendredi.

D'autres joueurs seront vraisemblablement plus sollicités, tels que Jake Evans et Phillip Danault.

Écoutez les analyses d'avant-match de Martin McGuire et Dany Dubé au micro de Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.