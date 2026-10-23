L'absence de Nick Suzuki en raison d'une blessure à la main pourrait s'avérer une occasion en or pour le jeune Oliver Kapanen.
L'absence du capitaine Nick Suzuki dans l'alignement forcera certains joueurs à hausser leur jeu d'un cran pour pallier cette lourde perte à l'aube d'un important voyage sur la route.
Celui qui a le plus à gagner pourrait être Oliver Kapanen, qui sera d'ailleurs au poste de premier centre face aux Blackhawks vendredi.
D'autres joueurs seront vraisemblablement plus sollicités, tels que Jake Evans et Phillip Danault.
Écoutez les analyses d'avant-match de Martin McGuire et Dany Dubé au micro de Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.
«Quelle opportunité pour lui! Parce que là, finalement, il va jouer avec... Tu sais, l'an passé oui, mais cette année, depuis qu'il est revenu, il n'avait pas joué avec des joueurs offensifs. Là, il va être au cœur du noyau offensif de l'équipe.»
«Je prédis que ça va mal aller pour le Canadien. Dany disait que ça prend de la stabilité, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de "bonbons mélangés" ce soir. On risque de voir souvent Phillip Danault et peut-être même Jake Evans sauter par-dessus la bande pour faire quelques présences avec Cole Caufield et Juraj Slafkovsky, ou pour des mises en jeu.»