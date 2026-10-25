Le hockey des Canadiens

À l'occasion de la Classique Héritage, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, se livre sur ce que représente ce genre d'événement pour la ligue et un marché comme Winnipeg.

Au-delà des considérations financières et des défis logistiques importants liés à l’organisation de ces rendez-vous extérieurs, le grand patron de la ligue mise avant tout sur l’engagement des partisans.

Il rappelle l'aspect émotif lié à ces événements, qui ramène le sport à ces racines profondes.

Le commissaire souligne également l'enthousiasme des joueurs face à ces matchs extérieurs.

Questionné à savoir si Montréal pourrait éventuellement accueillir une Classique Héritage : « Où est le stade?», répond-t-il en riant.

Écoutez le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, au micro de Martin McGuire et Dany Dubé, dimanche, lors de l'émission d'avant-match de la Classique Héritage opposant les Canadiens de Montréal aux Jets de Winnipeg.