Le hockey des Canadiens

Les anciens Canadiens affrontaient les anciens Jets, samedi, dans le cadre des festivités de la Classique Héritage opposant les deux équipes.

Parmi les anciens, on retrouve deux jeunes retraités, soit David Savard et David Desharnais. Les deux joueurs se livrent sur ces retrouvailles avec les anciens joueurs et sur leur vie après le hockey.

Écoutez l'entrevue avec les anciens du CH, David Desharnais et David Savard, lors du premier entracte de la Classique Héritage entre les Canadiens et les Jets, dimanche.