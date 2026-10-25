Le hockey des Canadiens

Les anciens Canadiens affrontaient les anciens Jets, samedi, dans le cadre des festivités de la Classique Héritage opposant les deux équipes.
Parmi les anciens, on retrouve deux jeunes retraités, soit David Savard et David Desharnais. Les deux joueurs se livrent sur ces retrouvailles avec les anciens joueurs et sur leur vie après le hockey.
Écoutez l'entrevue avec les anciens du CH, David Desharnais et David Savard, lors du premier entracte de la Classique Héritage entre les Canadiens et les Jets, dimanche.
«Ça fait toujours bizarre de penser qu'on est rendu des anciens, ça fait un peu mal au cœur dans le sens que ça manque un peu de retourner sur la patinoire. Mais, je pense que c'est une belle opportunité pour pour nous de retrouver un peu notre style de vie qu'on avait. C'est un beau petit voyage avec les gars. Puis ça nous permet de faire un petit souper, d'aller prendre un verre et de jaser avec les gars. Fait que c'est vraiment le fun pour nous.»