Une équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) pourrait bien voir le jour à Québec sous peu.
Selon les informations du FM93, la radio de Cogeco Média à Québec, les membres du bureau des gouverneurs de la LCF auraient voté à l’unanimité pour potentiellement octroyer une équipe à la ville de Québec.
Le commissaire Stewart Johnston serait allé à Québec récemment pour discuter avec le promoteur du projet William Trudel, propriétaire du groupe Trudel, qui souhaite ajouter une dixième équipe au circuit.
Ni la ligue, ni le promoteur n’ont fait de sortie publique sur le sujet, mais, selon Jérôme Landry, des contrats ont déjà été signés.
Écoutez Jérôme Landry, animateur du FM93, discuter des dernières informations dans ce dossier avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.
«À Québec, la NFL est un sport qui est extrêmement populaire, le football américain. Après ça, il y a le Rouge et Noir. La LCF, je ne peux pas dire que c'est un sujet qui est très présent dans les conversations sportives. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la ligue canadienne, en s'installant à Québec, développe un marché qui est flambant neuf. Québec est un marché à prendre au Québec. On va créer de nouveaux fans de football canadien à Québec.»