Une équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) pourrait bien voir le jour à Québec sous peu.

Selon les informations du FM93, la radio de Cogeco Média à Québec, les membres du bureau des gouverneurs de la LCF auraient voté à l’unanimité pour potentiellement octroyer une équipe à la ville de Québec.

Le commissaire Stewart Johnston serait allé à Québec récemment pour discuter avec le promoteur du projet William Trudel, propriétaire du groupe Trudel, qui souhaite ajouter une dixième équipe au circuit.

Ni la ligue, ni le promoteur n’ont fait de sortie publique sur le sujet, mais, selon Jérôme Landry, des contrats ont déjà été signés.

Écoutez Jérôme Landry, animateur du FM93, discuter des dernières informations dans ce dossier avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.