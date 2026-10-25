Match extérieur du Classique Héritage

Les anciens Canadiens de Montréal ont remporté leur match 7 à 4 contre les anciens Jets de Winnipeg, samedi, dans le cadre de la Classique Héritage.

Les équipes actuelles s'affronteront à leur tour à l'extérieur ce dimanche, à Winnipeg dans le cadre du même évènement. Les joueurs des Canadiens ont d'ailleurs foulé la patinoire afin d'apprivoiser une surface et un éclairage bien différents des normes habituelles du Centre Bell.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point, dimanche, au micro de l'émission Signé Lévesque.