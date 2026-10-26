Numéro particulier dans son nouveau spectacle

L'humoriste Philippe Laprise présente son cinquième spectacle, Au sommet, à Montréal, après 80 spectacles de rodage.

Écoutez l'humoriste Philippe Laprise en grande entrevue avec Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Ce dernier admet que de faire une somme considérable de spectacles de rodage modifie l'approche. Laprise aborde des thèmes plus personnels et plus adultes, notamment son expérience avec le TDAH.

Il évoque sa Fondation complètement TDAH, ses projets télévisés, son équipe de baseball en Ligue majeure du Québec, et son chalet en Estrie.

«Faire rire, c'est tellement gratifiant, assure-t-il. Je suis plus dans l'amusement. On va s'amuser», dit-il, en parlant de sa première, mardi soir, à Montréal.