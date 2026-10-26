En faites-vous partie?

750 000 rendez-vous ont été pris dans le cadre de l’opération de vaccination contre la grippe et l'influenza au Québec.
Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau en discuter, lundi, en fin d'émission à La commission.
Autres sujets abordés
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