Actualités sportives

Les anciens Canadiens de Montréal ont remporté leur match 7 à 4 contre les anciens Jets de Winnipeg, samedi, dans le cadre de la Classique Héritage.

Les équipes actuelles s'affronteront à leur tour à l'extérieur ce dimanche, à Winnipeg. Les joueurs des Canadiens ont d'ailleurs foulé la patinoire afin d'apprivoiser une surface et un éclairage bien différents des normes habituelles du Centre Bell.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point au micro de l'animateur Denis Lévesque.