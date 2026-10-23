L'entrepreneuriat comme le repreneuriat comportent leur lot de défis pour quiconque souhaite se lancer en affaires.

L’entrepreneuriat consiste à bâtir une entreprise à partir de zéro, tandis que le repreneuriat vise à reprendre une organisation déjà établie. Dans les deux cas, le défi est de taille.

Samuel Leroux et Alexandre Dessabrais, cofondateurs de Solios, se sont lancés dans l'entrepreneuriat avec leur entreprise québécoise de montres solaires. Ophélie Bouchard, quant à elle, s'adonne au repreneuriat en tant que gestionnaire à la ferme familiale Gaston Bouchard et Fils, située à Saint-Ambroise.

Écoutez-les discuter de ces deux modèles d'entreprise, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.