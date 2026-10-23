Vergers hantés et parade de chiens

À la recherche d'activités pour toute la famille en cette fin de semaine des 24 et 25 octobre?

Des vergers hantés du Mont-Saint-Grégoire à la parade de chiens costumés d'Outremont, en passant par le parcours de terreur immersif du Village québécois d'antan, plusieurs sorties s'offrent aux familles comme aux amateurs de frayeurs ce week-end.

Écoutez Mélanie Charbonneau, propriétaire du Verger Charbonneau, l’humoriste Stéphane Fallu, invité d’honneur de la Patte Parade, ainsi que la directrice générale du Village québécois d’antan, Geneviève Legault, au micro de l’animateur Gino Chouinard.