Quinze Canadiens poursuivent Ottawa

Le premier procès constitutionnel sur l’action climatique au pays s’ouvre lundi. Quinze jeunes adultes poursuivent le Canada, eux qui accusent l’État de brimer leurs droits fondamentaux en raison de la réponse insuffisante à la crise climatique.

Écoutez Luc Ferrandez partager son point de vue sur le sujet au micro de Patrick Lagacé, lundi.





