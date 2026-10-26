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Quinze Canadiens poursuivent Ottawa

Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 octobre 2026 09:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le premier procès constitutionnel sur l’action climatique au pays s’ouvre lundi. Quinze jeunes adultes poursuivent le Canada, eux qui accusent l’État de brimer leurs droits fondamentaux en raison de la réponse insuffisante à la crise climatique. 

Écoutez Luc Ferrandez partager son point de vue sur le sujet au micro de Patrick Lagacé, lundi. 



«En 2000 et 2020, il y a eu à travers le monde plus de 1 000 procès contre les États, les entreprises et les banques, souvent menés par des ONG, mais des jeunes aussi. [...] Ils gagnent tout le temps. Les gens qui poursuivent l’État pour inaction climatique, dans les gros procès [...], les juges leur donnent toujours raison parce que c’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal par l’inaction climatique.»

Luc Ferrandez

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