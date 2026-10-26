Un segment de son livre fait réagir

Le réalisateur Denys Arcand était de passage dans les studios de Radio-Canada dimanche soir pour participer à l’émission Tout le monde en parle. Il venait présenter son nouveau livre, Flashbacks, dans lequel il partage des souvenirs et des anecdotes de sa vie et de sa carrière de cinéaste.

Dès le début de l’entrevue, l’animateur Guy A. Lepage a décidé de taquiner le principal intéressé, en lui citant un extrait de son livre qui semble comparer le plateau de Tout le monde en parle à une expérience plutôt désagréable...

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse culturelle, revenir sur les moments forts de l’émission à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé