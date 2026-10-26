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Habits de neige pour enfants

Opération Sous Zéro: Paul Arcand défend ardemment le milieu communautaire

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 octobre 2026 08:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Paul Arcand
Paul Arcand
Opération Sous Zéro: Paul Arcand défend ardemment le milieu communautaire
Paul Arcand / Cogeco Média

Paul Arcand revient sur les origines de l'Opération Sous Zéro, qui permet d'offrir des habits de neige neufs aux enfants de familles défavorisées avec le Centre communautaire Hochelaga.

Soulignant l'importance de préserver la dignité des jeunes sans les stigmatiser, le parrain de l'initiative rappelle le rôle indispensable et souvent sous-financé des organismes communautaires face à la précarité croissante. 

Écoutez l'animateur Paul Arcand lundi matin au micro de Patrick Lagacé. 

Il dénonce au passage le mépris affiché par certains élus envers ces travailleurs de première ligne...

«Sans organismes communautaires, la solitude qu'on a vue documentée [...], l'isolement, l'espèce de brisure sociale, ça va être encore pire. On devrait remercier ces groupes-là d'être présents dans la vie des gens qui vivent des moments difficiles.»

Paul Arcand

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