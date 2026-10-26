Habits de neige pour enfants

Paul Arcand revient sur les origines de l'Opération Sous Zéro, qui permet d'offrir des habits de neige neufs aux enfants de familles défavorisées avec le Centre communautaire Hochelaga.

Soulignant l'importance de préserver la dignité des jeunes sans les stigmatiser, le parrain de l'initiative rappelle le rôle indispensable et souvent sous-financé des organismes communautaires face à la précarité croissante.

Écoutez l'animateur Paul Arcand lundi matin au micro de Patrick Lagacé.

Il dénonce au passage le mépris affiché par certains élus envers ces travailleurs de première ligne...