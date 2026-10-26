L'équipe de Lagacé le matin est fière de participer à l’Opération Sous Zéro 2026 lundi.
Cette journée spéciale, coordonnée par le Centre communautaire Hochelaga, permet d'amasser des fonds et servant à offrir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.
Le 98.5, qui soutient l'Opération depuis 2005, fait appel à la générosité de ses auditeurs et lecteurs afin que l’organisme puisse offrir des vêtements d'hiver - manteaux, tuques, gants - aux jeunes du Québec.
En deux décennies, l'Opération Sous Zéro a permis d’habiller chaudement des dizaines de milliers d'enfants à travers la province.
Pour faire un don
- Remplissez le formulaire directement sur la page du Centre communautaire Hochelaga;
- Composez le 514-527-1898;
- Rendez-vous sur place au 1884, rue St-Germain, coin Ontario, entre Pie IX et Iberville, dans l’ancienne chapelle.
Écoutez Carole Brière, directrice générale du Centre communautaire Hochelaga, parler de cette initiative débutée en 2004 à Lagacé le matin.
Au micro de Patrick Lagacé, le directeur d'école Christian Lacombe et la bénévole Sylvie Santerre ont témoigné de l'urgence d'agir, alors que la hausse du coût de la vie et le prix des logements fragilisent de plus en plus de ménages.
Écoutez Christian Lacombe, directeur de l’école Saints-Martyrs-Canadiens, et Sylvie Santerre, grand-maman et bénévole, lundi à Lagacé le matin.
Écoutez Paul Arcand qui revient sur les origines de l'Opération Sous Zéro au micro de Patrick Lagacé.