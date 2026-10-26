L'équipe de Lagacé le matin est fière de participer à l’Opération Sous Zéro 2026 lundi.

Cette journée spéciale, coordonnée par le Centre communautaire Hochelaga, permet d'amasser des fonds et servant à offrir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.

Le 98.5, qui soutient l'Opération depuis 2005, fait appel à la générosité de ses auditeurs et lecteurs afin que l’organisme puisse offrir des vêtements d'hiver - manteaux, tuques, gants - aux jeunes du Québec.

En deux décennies, l'Opération Sous Zéro a permis d’habiller chaudement des dizaines de milliers d'enfants à travers la province.

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