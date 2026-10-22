Pourquoi est-elle dans l’embarras?

Ciblée par une pétition exigeant sa démission après avoir arboré le keffieh palestinien à l'Assemblée nationale, la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, réplique et refuse catégoriquement de céder.

La députée de Mercier qualifie cette démarche de «déni de démocratie».

Elle affirme que son geste, posé de manière instinctive lors de son assermentation, reflète à la fois son parcours personnel d'immigrante et la tradition québécoise de solidarité.

Écoutez Ruba Ghazal, députée de Mercier et porte-parole de Québec solidaire, jeudi midi à La commission.