Vendues par un propriétaire de bar sportif

Le propriétaire d'un bar sportif de Québec, Richard Poulin, a mis en vente une cinquantaine de tuques portant l'insulte «Va chier Marchand», reprise d'un automobiliste s'en étant pris au maire Bruno Marchand.

Le commerçant entendait ainsi manifester son mécontentement face à l'aménagement d'une piste cyclable près de son établissement.

L'initiative a provoqué des remous à l'hôtel de ville, le cabinet du maire déplorant ces injures dans un contexte de tensions accrues envers les élus locaux.

Écoutez Philip Rodrigue-Comeau, journaliste de Cogeco Média, faire le point à ce sujet, jeudi au Québec maintenant.