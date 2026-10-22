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Vendues par un propriétaire de bar sportif

Polémique à Québec autour de tuques insultant le maire Marchand

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2026 15:20

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Polémique à Québec autour de tuques insultant le maire Marchand
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le propriétaire d'un bar sportif de Québec, Richard Poulin, a mis en vente une cinquantaine de tuques portant l'insulte «Va chier Marchand», reprise d'un automobiliste s'en étant pris au maire Bruno Marchand.

Le commerçant entendait ainsi manifester son mécontentement face à l'aménagement d'une piste cyclable près de son établissement.

L'initiative a provoqué des remous à l'hôtel de ville, le cabinet du maire déplorant ces injures dans un contexte de tensions accrues envers les élus locaux. 

Écoutez Philip Rodrigue-Comeau, journaliste de Cogeco Média, faire le point à ce sujet, jeudi au Québec maintenant. 

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