Blessé au haut du corps

Les Canadiens de Montréal devront composer avec l'absence de leur capitaine Nick Suzuki, pour une durée de deux à quatre semaines, en raison d'une blessure au haut du corps.

Il s'agit d'un coup dur pour l'équipe, alors que le joueur de centre n'avait pas manqué un seul match depuis ses débuts dans la Ligue nationale.

Selon Martin McGuire, Phillip Danault sera particulièrement sollicité pour combler le vide laissé par l'absence de Suzuki, tout comme Oliver Kapanen et Alex Newhook.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs du CH de Cogeco Média, faire le point à l'émission de Patrick Lagacé, vendredi.

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