Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) Éric Duhaime dénonce la nomination de Nicolas Girard comme ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Le nouveau député péquiste de Repentigny s'est vu confier ce mandat par Paul St-Pierre Plamondon en plus des responsabilités de ministre des Transports et des Affaires municipales.

Éric Duhaime estime que le choix d'un élu de la couronne nord de Montréal pour représenter la région de Québec envoie un mauvais signal, d'autant plus que Nicolas Girard défend des positions contestées localement.

Écoutez le chef du PCQ, vendredi, à Lagacé le matin.