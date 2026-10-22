Il a planté des dizaines de milliers de chênes

Dominic Champagne a créé des spectacles qui ont fait le tour du monde. Il a travaillé avec le Cirque du Soleil, notamment pour la mise en scène de Love, consacrée aux Beatles, à l'Opéra de Montréal. Il a collaboré avec Moment Factory (Sagrada Familia), à Barcelone.

Et après avoir consacré une partie de sa vie à faire rêver les gens, puis à les sensibiliser à l'urgence climatique, aujourd'hui, il plante des arbres.

Écoutez Dominic Champagne en grande entrevue avec Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Champagne a planté des dizaines de milliers de chênes à Sorel depuis l'an 2000.