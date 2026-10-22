Il a planté des dizaines de milliers de chênes

Dominic Champagne a créé des spectacles qui ont fait le tour du monde. Il a travaillé avec le Cirque du Soleil, notamment pour la mise en scène de Love, consacrée aux Beatles, à l'Opéra de Montréal. Il a collaboré avec Moment Factory (Sagrada Familia), à Barcelone.
Et après avoir consacré une partie de sa vie à faire rêver les gens, puis à les sensibiliser à l'urgence climatique, aujourd'hui, il plante des arbres.
Écoutez Dominic Champagne en grande entrevue avec Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.
Champagne a planté des dizaines de milliers de chênes à Sorel depuis l'an 2000.
«Je vois très concrètement la beauté quand on plante un arbre. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'on fait du beau et qu'on fait du bien. Quand on milite pour le climat, des fois il y a des contres.... Le pétrole et le gaz, des fois, ça rocke... On n'est pas toujours sûr d'avoir raison. Mais quand tu es à genoux, les deux mains dedans, et que tu plantes un arbre, il y a pas de doute sur la beauté de du geste que tu poses.»
Les autres sujets discutés
- Il revient sur sa pétition Le Pacte (2018) et le groupe Arbre Évolution qui a fêté ses 10 ans;
- Champagne estime que l'on ne cesse de détruire notre environnement;
- Il regrette la polarisation et l’inaction politique;
- Il a un peu présumé de ses forces et il a perdu une «partie de ma joie» en chemin.