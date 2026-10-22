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Il a planté des dizaines de milliers de chênes

«J'ai développé une passion pour reboiser» -Dominic Champagne

par 98.5

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17:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2026 18:32

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«J'ai développé une passion pour reboiser» -Dominic Champagne
Dominic Champagne dans les studios du 98,5 / Cogeco Média

Dominic Champagne a créé des spectacles qui ont fait le tour du monde. Il a travaillé avec le Cirque du Soleil, notamment pour la mise en scène de Love, consacrée aux Beatles, à l'Opéra de Montréal. Il a collaboré avec Moment Factory (Sagrada Familia), à Barcelone.

Et après avoir consacré une partie de sa vie à faire rêver les gens, puis à les sensibiliser à l'urgence climatique, aujourd'hui, il plante des arbres. 

Écoutez Dominic Champagne en grande entrevue avec Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Champagne a planté des dizaines de milliers de chênes à Sorel depuis l'an 2000.

«Je vois très concrètement la beauté quand on plante un arbre. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'on fait du beau et qu'on fait du bien. Quand on milite pour le climat, des fois il y a des contres.... Le pétrole et le gaz, des fois, ça rocke... On n'est pas toujours sûr d'avoir raison. Mais quand tu es à genoux, les deux mains dedans, et que tu plantes un arbre, il y a pas de doute sur la beauté de du geste que tu poses.»

Dominic Champagne

Les autres sujets discutés

  • Il revient sur sa pétition Le Pacte (2018) et le groupe Arbre Évolution qui a fêté ses 10 ans;
  • Champagne estime que l'on ne cesse de détruire notre environnement;
  • Il regrette la polarisation et l’inaction politique;
  • Il a un peu présumé de ses forces et il a perdu une «partie de ma joie» en chemin.

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