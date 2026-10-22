Formations en immobilier et IA

Certains «coach» en immobilier en promettent un peu trop, notamment la possibilité de devenir rapoidement millionnaire...

La chroniqueuse web Nellie Brière dénonce des formations très coûteuses incitant à maximiser les loyers au détriment des locataires et à cibler des personnes vulnérables.

Elle aborde également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour embellir les photos d'annonces immobilières et de locations de vacances sans mention explicite, ce qui peut tromper les acheteurs et les locataires.

Écoutez la donner tous les détails et proposer des solutions à ces enjeux, jeudi au Québec maintenant.