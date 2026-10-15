Ils pourraient balayer les Dodgers

Les Brewers de Milwaukee pourraient balayer en quatre matchs les Dodgers de Los Angeles en finale de l'Association nationale.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, commenter les séries de fin de saison au baseball avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Les Brewers (103 victoires), plus jeunes, sont plus affamés que les Dodgers (100 victoires);
- Pat Murphy, le gérant des Brewers, impose une culture exigeante à une équipe jeune qui a soif de victoires;
- Ça va bien pour les Gardians contre les Rays.