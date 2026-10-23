Contre les Blackhawks à Chicago

Un défi d'envergure attend les Canadiens de Montréal, alors qu'ils amorcent un voyage éprouvant de quatre matchs à l'étranger.

Pour ce premier affrontement de vendredi soir, le Tricolore devra se passer des services de son capitaine et homme de fer, Nick Suzuki, privé de la compétition à cause d'une blessure au haut du corps.

C'est le jeune Oliver Kapanen qui aura la lourde responsabilité de prendre sa place au centre du premier trio, aux côtés de Juraj Slafkovsky et de Cole Caufield.

À la défense, un changement notable est à souligner: Mike Matheson, rétabli d'une blessure au bas du corps, effectue son retour au jeu. Il prend la place de la recrue Adam Engstrom dans la formation.

Devant le filet, la confiance a été accordée au jeune gardien Jacob Fowler, qui sera le partant pour cette rencontre.

L'enjeu est grand pour la troupe montréalaise, qui cherche à lancer cette tournée sur une note positive malgré les réalignements importants dans l'effectif.

Ne manquez rien de l'action: l'émission d'avant-match débute dès 19 h 30 sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.