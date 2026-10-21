Couverture spéciale | Conseil des ministres

Un nouveau gouvernement du Parti québécois prend forme dans une cérémonie d'assermentation inhabituelle et solennelle au salon rouge de l'Assemblée nationale.

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon met en place un Conseil des ministres resserré à 22 membres, imposant des cumuls de portefeuilles majeurs à plusieurs élus dans un contexte d'État minoritaire.

L'accent est mis sur une stricte discipline budgétaire, la réduction de l'appareil gouvernemental et une gouvernance axée sur l'alignement vers l'indépendance du Québec.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique, assister à l'assermentation avec Nathalie Normandeau et Luc Ferreandez, mercredi après-midi.