Saison propice à la transmission

Ce n’est pas parce que l’été est terminé que les tiques ont décidé de nous laisser tranquilles. Bien au contraire! Les mois d’octobre et de novembre sont très propices à la transmission de la maladie de Lyme.

Il faut donc appliquer les conseils classiques lors des activités extérieures, comme le port de vêtements longs et l’utilisation d’insectifuge, tout en n’oubliant pas de bien inspecter notre corps après une activité pour vérifier qu’il n’y a aucune tique sur nous.

Écoutez à ce sujet le Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue et professeur à l’Université de Sherbrooke, à La commission.