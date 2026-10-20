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Saison propice à la transmission

Maladie de Lyme: «La tique adulte est extrêmement active à l’automne»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 20 octobre 2026 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Maladie de Lyme: «La tique adulte est extrêmement active à l’automne»
Les tiques sont aussi bien présentes l'automne au Québec. / Adobe Stock

Ce n’est pas parce que l’été est terminé que les tiques ont décidé de nous laisser tranquilles. Bien au contraire! Les mois d’octobre et de novembre sont très propices à la transmission de la maladie de Lyme. 

Il faut donc appliquer les conseils classiques lors des activités extérieures, comme le port de vêtements longs et l’utilisation d’insectifuge, tout en n’oubliant pas de bien inspecter notre corps après une activité pour vérifier qu’il n’y a aucune tique sur nous. 

Écoutez à ce sujet le Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue et professeur à l’Université de Sherbrooke, à La commission

«La tique adulte est extrêmement active à l’automne, particulièrement en octobre et en novembre. Tant qu’on n'est pas sous le point de congélation, on voit une activité. Pour les gens qui habitent dans des zones plus à risque, on le voit très bien. Dans ma région, on retire des tiques sur mes chiens chaque jour.»

Dr Alex Carignan

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