Après un combat syndical de plus de 40 ans et une victoire devant les tribunaux, les contrôleurs routiers du Québec sont de retour sur le terrain, désormais munis d'armes à feu.

Le président de la Fraternité des constables du contrôle routier, Jean-Claude Daigneault, se réjouit du déploiement d'une première cohorte armée à Rimouski.

La mesure s'étendra progressivement à l'ensemble de la province, ciblant la région de Montréal d'ici un mois.

Écoutez-le donner tous les détails, jeudi midi à La commission.

M. Daigneault estime que l'ensemble des 275 agents sera armé d'ici l'été 2027, une décision qu'il juge essentielle pour assurer leur protection et reprendre le contrôle sur les routes.