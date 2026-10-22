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Quelques votes de différence

Recomptage dans Vachon: le PLQ conteste la victoire du PQ

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Entendu dans

La commission

le 22 octobre 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Recomptage dans Vachon: le PLQ conteste la victoire du PQ
La commission / Cogeco Média

À la suite d'un dépouillement judiciaire de trois jours dans la circonscription de Vachon, le tribunal a attribué la victoire au Parti québécois (PQ) avec seulement trois voix de majorité, inversant le résultat initial en faveur du Parti libéral du Québec (PLQ). 

Le président du PLQ, Rafaël Primeau-Ferraro, déclare toutefois que son parti refuse pour l'instant de concéder la défaite.

Il affirme qu'un nombre important de bulletins valides en faveur de sa candidate auraient été injustement rejetés en raison de marques légères. 

Écoutez Rafaël Primeau-Ferraro, président du Parti libéral du Québec, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez jeudi midi.

«On estime qu'il y a plus que trois votes qui auraient dû être comptabilisés valides en faveur du Parti libéral du Québec et qui feraient la différence entre la victoire et la défaite.»

Rafaël Primeau-Ferraro

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